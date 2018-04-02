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Галицкий: «В следующем сезоне „Краснодар“ возглавит Мурад Мусаев»
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Галицкий: «В следующем сезоне „Краснодар“ возглавит Мурад Мусаев» 

SPORT24.ru 41 минуту назад
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о новом главном тренере клуба. Ранее «Краснодар» отправил в отставку Игоря Шалимова.
”Мы настроены очень сильно на свою академию. Клуб в следующем сезоне возглавит Мурад Мусаев. Ему 35 лет. Он 12 лет уже тренирует, из них 6-7 лет тренирует в системе «Краснодара».
Я глубоко убежден, что мы должны доверять российским тренерам. Мурад семь лет работал с разными возрастами. Я с ним долгое время общался. С тренером академии долго о нем разговаривали, когда принимал 99-й год. Из 99-го года у нас восемь игроков сборной. Я от этих мальчиков жду многого. Жду, когда они вольются большой бандой в ряды первого состава”, — сказал Галицкий в эфире канала «Наш футбол».
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