Главный тренер «Ливерпуля» признался, что чувствует ответственность за отсутствие трофеев у клуба

Знаю, общее отношение в команде ко мне довольно положительное, но не уверен, что так думают обо мне болельщики. Это не сильно беспокоит, на самом деле. Я стараюсь сделать всё возможное, чтобы «Ливерпуль» добился успеха. Врочем, как и вся остальная команда», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА

Он отметил, что история «Ливерпуля» во многом схожа с его карьерой.

«Она была сложной, но крайне успешной. За долгое отсутствие трофеев в команде я чувствую и свою ответственность», — добавил специалист.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году.