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Главный тренер «Ливерпуля» признался, что чувствует ответственность за отсутствие трофеев у клуба
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Главный тренер «Ливерпуля» признался, что чувствует ответственность за отсутствие трофеев у клуба 

RT на русском 2 часа назад
Знаю, общее отношение в команде ко мне довольно положительное, но не уверен, что так думают обо мне болельщики. Это не сильно беспокоит, на самом деле. Я стараюсь сделать всё возможное, чтобы «Ливерпуль» добился успеха. Врочем, как и вся остальная команда», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.
Он отметил, что история «Ливерпуля» во многом схожа с его карьерой.
«Она была сложной, но крайне успешной. За долгое отсутствие трофеев в команде я чувствую и свою ответственность», — добавил специалист.
Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году.
Ранее Лионель Месси ответил на вопрос, сколько лет он ещё планирует заниматься футболом.
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