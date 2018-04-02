Главный тренер «Ливерпуля» признался, что чувствует ответственность за отсутствие трофеев у клуба 

Знаю, общее отношение в команде ко мне довольно положительное, но не уверен, что так думают обо мне болельщики. Это не сильно беспокоит, на самом деле. Я стараюсь сделать всё возможное, чтобы «Ливерпуль» добился успеха. Врочем, как и вся остальная команда», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.
Он отметил, что история «Ливерпуля» во многом схожа с его карьерой.
«Она была сложной, но крайне успешной. За долгое отсутствие трофеев в команде я чувствую и свою ответственность», — добавил специалист.
Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году.
Ранее Лионель Месси ответил на вопрос, сколько лет он ещё планирует заниматься футболом.