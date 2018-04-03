«Тоттенхэм» включился в гонку за 18-летнего защитника «Аякса»

Молодой защитник «Аякса» Маттайс де Лихт попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Как сообщает football.london, «шпоры» готовы включиться в гонку за де Лихтом. 18-летним футболистом, уже сыгравшим за сборную Голландии, интересуются многие европейские клубы, включая «Барселону».

Козырем «Тоттенхэма» могут стать хорошие отношения с «Аяксом». В лондонском клубе выступают четыре экс-игрока амстердамцев — Тоби Алдервейрельд, Кристиан Эриксен Ян Вертонген и Давинсон Санчес.

Трансфер де Лихта может обойтись «Тоттенхэму» в 57 миллионов евро.