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Денис Глушаков: Как капитан могу накричать, можем подраться в раздевалке
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Денис Глушаков: Как капитан могу накричать, можем подраться в раздевалке 

Советский спорт 1 час назад
«В футболе — я не хвалюсь сейчас — был на голову-две выше всех. Сильнее ребят, которые много старше, всегда на ведущих ролях, забивал много. И капитаном, ясное дело, был. Ну, а дальше — так сложилось. И в „Локомотиве“ меня поставили капитаном, и здесь, в »Спартаке", тренерский штаб и команда выбрали. Заменить я точно никого не могу, а накричать, конечно, могу. И высказать можем все друг другу, и подраться в раздевалке. Это нормально, это эмоции. И это хорошо. Лучше пусть будет так, чем все скрыто, тихо и неискренне. Все будут хорошенькие, а результата не будет. О сыне мечтаю, да. Скоро пойдем за сыном. Конечно, и в футболе мне бы хотелось еще какой-нибудь титул. Со «Спартаком» чем больше выиграем, тем лучше. Такой прям мечты, наверное, нет… Вот Кубок России еще надо взять, чтобы всю коллекцию собрать", — цитирует Глушакова «Нация».
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