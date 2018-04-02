Денис Глушаков: «Лучше подраться в раздевалке, чем все тихо, скрытно и неискренне»

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью изданию «Нация» рассказал об отношении с партнерами по команде. Футболист отметил, что может накричать на одноклубника, а в случае чего и подраться.

— Говорят: выигрывает команда, проигрывает тренер. А капитан команды, — какова его роль в победе и поражении? На что он и как может повлиять? Вот вы проигрываете, игра разваливается — и тут наорали на этого, а того попросили заменить. Бывает такое?

— Ну, заменить я точно никого не могу, а накричать, конечно, могу, — сказал Глушаков. — И высказать можем все друг другу, и подраться в раздевалке. Это нормально, это эмоции. И это хорошо. Лучше пусть будет так, чем все скрыто, тихо и неискренне. Все будут хорошенькие, а результата не будет.