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Галицкий о Смолове: Фёдору должны доплачивать за то, что он терпит разговоры журналистов о своей продаже
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Галицкий о Смолове: Фёдору должны доплачивать за то, что он терпит разговоры журналистов о своей продаже 

RT на русском 12 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Владелец «Краснодара» Серегей Галицкий прокомментировал слухи о возможной продаже форварда команды Фёдора Смолова. «Фёдору должны доплачивать за то, что он терпит разговоры журналистов о своей продаже. Он сделал много для клуба. Дважды лучший бомбардир, и сейчас лидирует. Если поступит достойное предложение на разумные деньги, которые должны устроить клуб, то мы его примем. Из уважения к Фёдору. Из-за того, как много он сделал для клуба », — заявил Галицкий в эфире программы «8-16».
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой «Вест Хэм» уверен, что сможет купить Смолова за £15 млн
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