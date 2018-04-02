Галицкий о Смолове: Фёдору должны доплачивать за то, что он терпит разговоры журналистов о своей продаже

Владелец «Краснодара» Серегей Галицкий прокомментировал слухи о возможной продаже форварда команды Фёдора Смолова . «Фёдору должны доплачивать за то, что он терпит разговоры журналистов о своей продаже. Он сделал много для клуба. Дважды лучший бомбардир, и сейчас лидирует. Если поступит достойное предложение на разумные деньги, которые должны устроить клуб, то мы его примем. Из уважения к Фёдору. Из-за того, как много он сделал для клуба », — заявил Галицкий в эфире программы «8-16». Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой «Вест Хэм» уверен, что сможет купить Смолова за £15 млн