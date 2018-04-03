Комментатор Уткин рассказал о переговорах «Зенита» по трансферу Смолова

"Я располагаю сведениями из первоисточника, что Смолова «Краснодар» был готов отпустить за €12 млн «Зенит» сначала согласился отдать такие деньги, но передумал через два дня, отказавшись от сделки", — завил Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

По словам комментатора, Смолов не будет продлевать контракт с клубом.