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Комментатор Уткин рассказал о переговорах «Зенита» по трансферу Смолова
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Комментатор Уткин рассказал о переговорах «Зенита» по трансферу Смолова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комментатор Василий Уткин рассказал о подробностях переговоров между петербургским "Зенитом" и «Краснодаром» по трансферу форварда Федора Смолова, сообщает RT.
"Я располагаю сведениями из первоисточника, что Смолова «Краснодар» был готов отпустить за €12 млн «Зенит» сначала согласился отдать такие деньги, но передумал через два дня, отказавшись от сделки", — завил Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По словам комментатора, Смолов не будет продлевать контракт с клубом.
"Зенит" примерно за те же деньги приобрел Магомеда Оздоева и Эльмира Набиуллина. Это был выбор клуба", — отметил Уткин.
Ранее компания ProSports Management опровергла слова президента «Зенита» Сергея Фурсенко о том, что «Краснодар» просил за Смолова €40 млн
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