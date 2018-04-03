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Уткин: «Зенит» вместо Смолова взял Оздоева и Набиуллина за те же деньги
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Уткин: «Зенит» вместо Смолова взял Оздоева и Набиуллина за те же деньги 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал, что, по его информации, «Краснодар» был готов продать «Зениту» нападающего Фёдора Смолова за € 12 млн, но петербургский клуб затем передумал.
«Я располагаю сведениями из первоисточника, что Смолова «Краснодар» был готов отпустить за 12 млн евро. «Зенит» сначала согласился отдать такие деньги, но передумал через два дня, отказавшись от сделки. До конца недели он примерно за те же деньги купил двоих — Оздоева и Набиуллина. Это был выбор клуба», — сказал Уткин в эфире «Эхо Москвы».
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