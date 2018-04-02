«Дженоа» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 апреля

«Дженоа»

В предстоящем поединке встретятся соседи по турнирной таблице. После 29-ти матчей «Дженоа» занимает 13-е место (31 очко) и на 2-а балла опережает 14-й «Кальяри».

«Грифоны», сыграв на своем поле в прошлом туре со СПАЛ (1:1), прервали серию из 3-х поражений подряд. В этот период «красно-синие» сначала уступили «Болонье» (0:2) на выезде, затем на своем поле проиграли «Милану» (0:1), а потом в гостях были обыграны «Наполи» со счетом 0:1.

В этом сезоне в Серии А «Дженоа» на своем поле положил в свою копилку только 12-ть баллов из 31-х общих, одержав всего лишь 3-и победы.

В лазарете команды находятся полузащитник Мигель Велозу и нападающий Андрей Галабинов

«Кальяри»

Футболисты Диего Лопеса в последних 5-ти поединках Серии А заработали только 4-е очка. Смогли переиграть на выезде аутсайдера «Беневенто» (2:1) и поделить очки с «Лацио» (2:2) дома.

Все прогнозы на Серию А В 3-х других матчах островитяне проиграли. На выезде уступили «Кьево» со счетом 1:2. На «Стадио Сант'Элия» были биты «Наполи» — 0:5 и «Торино» — 0:4.

На везде сардинийцы заработали больше очков чем в домашних встречах, 15 против 14 баллов. Примечательно, что в последних 5-ти гостевых матчах «Кальяри» проиграл только в одной встрече.

В Генуе за последние 4-е сезона «грифоны» одержали 3-и победы (3:1 и 2:0 — 2-а раза) и в одной игре проиграли — 1:2.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Дженоа» — 1,90, победа «Кальяри» — 4,80, ничья — 3,40.

Оппоненты еще не обезопасили себя от понижения в классе. Команды оторвались от зоны вылета на 5-ть и 7-м очков соответственно.

Поэтому рискнем предположить, что оба коллектива будут стараться понадежней сыграть в обороне. Поэтому, много забитых мячей мы не увидим. Предлагаем поставить на ТМ 2,5 за 1,65.