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«Дженоа» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 апреля
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«Дженоа» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Дженоа»
В предстоящем поединке встретятся соседи по турнирной таблице. После 29-ти матчей «Дженоа» занимает 13-е место (31 очко) и на 2-а балла опережает 14-й «Кальяри».
«Грифоны», сыграв на своем поле в прошлом туре со СПАЛ (1:1), прервали серию из 3-х поражений подряд. В этот период «красно-синие» сначала уступили «Болонье» (0:2) на выезде, затем на своем поле проиграли «Милану» (0:1), а потом в гостях были обыграны «Наполи» со счетом 0:1.
В этом сезоне в Серии А «Дженоа» на своем поле положил в свою копилку только 12-ть баллов из 31-х общих, одержав всего лишь 3-и победы.
В лазарете команды находятся полузащитник Мигель Велозу и нападающий Андрей Галабинов.
«Кальяри»
Футболисты Диего Лопеса в последних 5-ти поединках Серии А заработали только 4-е очка. Смогли переиграть на выезде аутсайдера «Беневенто» (2:1) и поделить очки с «Лацио» (2:2) дома.
Все прогнозы на Серию А  В 3-х других матчах островитяне проиграли. На выезде уступили «Кьево» со счетом 1:2. На «Стадио Сант'Элия» были биты «Наполи» — 0:5 и «Торино» — 0:4.
На везде сардинийцы заработали больше очков чем в домашних встречах, 15 против 14 баллов. Примечательно, что в последних 5-ти гостевых матчах «Кальяри» проиграл только в одной встрече.
В Генуе за последние 4-е сезона «грифоны» одержали 3-и победы (3:1 и 2:0 — 2-а раза) и в одной игре проиграли — 1:2.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Дженоа» — 1,90, победа «Кальяри» — 4,80, ничья — 3,40.
Оппоненты еще не обезопасили себя от понижения в классе. Команды оторвались от зоны вылета на 5-ть и 7-м очков соответственно.
Поэтому рискнем предположить, что оба коллектива будут стараться понадежней сыграть в обороне. Поэтому, много забитых мячей мы не увидим. Предлагаем поставить на ТМ 2,5 за 1,65.
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