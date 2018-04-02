Галицкий: «Уверен, что выиграю у Слуцкого спор про 11 воспитанников в составе»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уверен, что выиграет у Леонида Слуцкого спор о возможности выхода 11 воспитанников в стартовом составе краснодарского клуба.

«Я не сомневаюсь, что выиграю спор у Слуцкого. Нет никаких сомнений. Мы видим, какие есть футболисты в академии. Но мы не хотим торопиться с их выходом в основном составе. Я был даже против, чтобы выходили те молодые футболисты, которые уже выходили и забивали. Потому что рано. Это не надо было делать. Но случилось то, что случилось. Ждем, что они пополнят ряды первой команды года через полтора. Из 99-го года у нас восемь игроков сборной. Я от этих мальчиков жду многого. Жду, когда они вольются большой бандой в ряды первого состава», — сказал Галицкий в эфире канал «Наш футбол».