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Сергей Галицкий: Не сомневаюсь, что выиграю спор у Слуцкого по поводу 11 воспитанников в составе
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Сергей Галицкий: Не сомневаюсь, что выиграю спор у Слуцкого по поводу 11 воспитанников в составе 

Советский спорт 26 минут назад
«Я не сомневаюсь, что выиграю спор у Слуцкого. Нет никаких сомнений. Мы видим, какие есть футболисты в академии. Но мы не хотим торопиться с их выходом в основном составе. Я был даже против, чтобы выходили те молодые футболисты, которые уже выходили и забивали. Потому что рано. Это не надо было делать. Но случилось то, что случилось.
Ждем, что они пополнят ряды первой команды года через полтора. Из 99-го года у нас восемь игроков сборной. Я от этих мальчиков жду многого. Жду, когда они вольются большой бандой в ряды первого состава», — сказал Галицкий в эфире канала «Наш футбол».
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