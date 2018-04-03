Сергей Галицкий: Не сомневаюсь, что выиграю спор у Слуцкого по поводу 11 воспитанников в составе

«Я не сомневаюсь, что выиграю спор у Слуцкого. Нет никаких сомнений. Мы видим, какие есть футболисты в академии. Но мы не хотим торопиться с их выходом в основном составе. Я был даже против, чтобы выходили те молодые футболисты, которые уже выходили и забивали. Потому что рано. Это не надо было делать. Но случилось то, что случилось.