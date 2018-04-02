Галицкий оценил шансы сборной России на ЧМ-2018

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий оценил шансы национальной команды России на чемпионате мира 2018 года. «Что касается шансов сборной России, то, когда всего три игры, это как гадание на кофейной гуще. Но думаю, что мы выйдем из группы, хотя это, конечно, будет непросто. Всё-таки мы преуменьшаем роль наших футболистов. У нас ведь великолепные молодые ребята, которые каждый день прибавляют. Тот же Головин, тот же Миранчук. У нас в атаке Фёдор Смолов . У нас есть очень качественные футболисты. Да, из-за травм в центре обороны у нас есть проблемы, что тут скрывать, и для Черчесова это будет головная боль. Но нашу энергию мы передадим нашим футболистам. Если мы их нормально погоним, то есть шанс, что мы удачно выступим. Но, как бы ни выступили, мы должны понять, что эти футболисты — это наши герои. У нас есть только они, других нет. Сколько в футбол вкладываем, такую отдачу часто и получаем. Если другие страны вкладывают очень большие средства в развитие футбола, почему они должны играть хуже нас?

Мы должны радоваться празднику футбола. Когда наши футболисты, возможно, проиграют в 1/8 финала или в 1/4 финала, мы должны сказать: ничего, придёт следующий чемпионат, ждём вас на поле. Мы должны быть так настроены, потому что это наши ребята, они родились в наших городах, деревнях, сёлах. Жить тем, чтобы их постоянно ругать, — это, наверное, возможно. Но что это? Это в какой-то степени наши герои, герои нации. Они одни из лучших. Эти ребята могут преподнести сюрприз на чемпионате мира», — сказал Галицкий в эфире программы «8-16».