Галицкий: в Европе есть чемпионат «Баварии» и «ПСЖ», в России всё непредсказуемо

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о российской футбольной Премьер-Лиге и сравнил её конкурентоспособность с европейскими чемпионатами.

«Я считаю, что у нас великолепный чемпионат. Он настолько непредсказуемый. Если посмотреть чемпионат «Баварии»… Правильно! Чемпионат «Баварии», а не Германии! Или чемпионат «ПСЖ», который вы можете называть чемпионатом Франции. Это очень странные истории, и в России этого нет. Так сложились обстоятельства, что «Локомотив» оторвался, но уже висят на хвосте. Да, у нас проигрывает картинка, но сейчас вводятся великолепные стадионы, мы увидели Екатеринбург, скоро увидим Ростов. Но надо понимать, что по тем деньгам, которые вкладываем, по тому, что мы зимняя страна, у нас очень хорошие футбол, очень интересные игры. Мы всегда любим себя уничижить, у соседа всё время трава будет зеленее. Но у нас великолепный чемпионат. Есть легенды, что у них скорости выше. Ну, думаю, может, и правда скорости выше, а приезжает «Эвертон» — и мы не видим этих скоростей. ЦСКА вот пробился дальше. Мне кажется, мы не понимаем главного: это наш чемпионат, мы должны им гордиться, здесь должны играть лучшие футболисты, и каждый день мы должны стараться сделать его более конкурентным и спортивным. Когда побеждает одна команда, кому это понравится?», — сказал Галицкий в эфире программы «8-16».