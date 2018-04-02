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Сергей Галицкий: «У „Краснодара“ никогда не было легионера дороже семи миллионов»
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Сергей Галицкий: «У „Краснодара“ никогда не было легионера дороже семи миллионов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент «Краснодара» Сергей Галицкий объяснил отсутствие крупных покупок правилами финансового фэйр-плей. Галицкий призвал болельщиков клуба верить в команду.
— Если мы возьмем первую пятерку, то у «Краснодара» никогда не было легионера, купленного дороже семи миллионов долларов, — сказал Галицкий в эфире программы «8-16» на канале «Наш футбол». — Это были две разовые покупки. Первый — Одил Ахмедов, которого мы дорого продали, второй — Вандерсон​ за 6,5 млн В других командах из топ-5 есть такие футболисты. По фэйр-плей мы не можем себе позволять такие результаты, но наши болельщики должны верить в нас. Потому что они видят академию, этих ребят, и это для нас важно.
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