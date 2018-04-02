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Галицкий: «Россия может преподнести сюрприз на ЧМ-2018. Эти игроки — наши герои»
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Галицкий: «Россия может преподнести сюрприз на ЧМ-2018. Эти игроки — наши герои» 

SPORT24.ru 1 час назад
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассчитывает на приятный сюрприз от сборной России на чемпионате мира 2018 года.
«Выйдет ли Россия из группы на ЧМ-2018? В группе всего три игры, это гадание на кофейной гуще. Но думаю, что мы выйдем из группы, хоть и будет непросто. Мы преуменьшаем роль наших футболистов. У нас великолепная молодежь: Головин, Алексей Миранчук… Есть Смолов. У нас есть очень качественные футболисты. Да, в центре обороны из-за травм есть проблемы. Для главного тренера это будет головной болью. Но есть шансы, что хорошо выступим. Особенно если мы передадим игрокам свою энергию, будем поддерживать их.
Как бы мы ни выступили, должны понимать, что эти футболисты — наши герои, других нет. Сколько денег вкладываем, такую отдачу и получаем. Другие страны вкладывают в развитие футбола очень большие средства. Почему они должны быть хуже нас?
Если наши футболисты проиграют в 1/8 или в четвертьфинале, мы должны сказать, что ждем их на поле на следующем чемпионате мира. Это наши ребята, которые родились в наших городах, деревнях, селах. Это наши герои, герои нашей нации, они одни из лучших. Эти ребята могут преподнести сюрприз на чемпионате мира», — сказал Галицкий в эфире канала «Наш футбол».
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