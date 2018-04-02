Игорь Никитин: Проблема в настрое команды на игру

— Начали очень плохо, это моя вина. Проблема в настрое команды на игру. Потом перестроились, но было уже слишком поздно. Против хорошей команды это недостаточно. Мы против кого играем?

Артем Сергеев : На провокации Коскинена просто не надо обращать внимания

РИА «Новости». Не против пионеров же? СКА не позволял нам (создавать моменты), — передает слова Никитина

Добавим, что после этой игры счет в серии стал 2-1 в пользу петербуржцев. Следующая встреча пройдет 4 апреля в Москве, пятый матч состоится 6 числа в Петербурге.