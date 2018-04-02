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Игорь Никитин: Проблема в настрое команды на игру
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Игорь Никитин: Проблема в настрое команды на игру 

Советский спорт 1 час назад
— Начали очень плохо, это моя вина. Проблема в настрое команды на игру. Потом перестроились, но было уже слишком поздно. Против хорошей команды это недостаточно. Мы против кого играем?
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Не против пионеров же? СКА не позволял нам (создавать моменты), — передает слова Никитина РИА «Новости».
Добавим, что после этой игры счет в серии стал 2-1 в пользу петербуржцев. Следующая встреча пройдет 4 апреля в Москве, пятый матч состоится 6 числа в Петербурге.
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