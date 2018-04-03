Глава РУСАДА: «Общая позиция WADA принципиальная — мы не уступим»

РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года после серии допинг-скандалов в российском спорте. Также WADA требует предоставить доступ к пробам, хранящимся в опечатанной из-за следственных действий СК московской лаборатории.