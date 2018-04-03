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Глава РУСАДА: «Общая позиция WADA принципиальная — мы не уступим»
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Глава РУСАДА: «Общая позиция WADA принципиальная — мы не уступим» 

SPORT24.ru 59 минут назад
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Юрий Ганус заявил, что Всемирное антидопинговое агентство не собирается делать уступки в вопросе восстановления в правах РУСАДА.
РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года после серии допинг-скандалов в российском спорте. Также WADA требует предоставить доступ к пробам, хранящимся в опечатанной из-за следственных действий СК московской лаборатории.
«Общая позиция WADA принципиальная — мы не уступим. Эти два вопроса, которые остаются. Для того чтобы решить эту проблему, никакой косметики, никаких деклараций недостаточно, необходимо работать по докладу Ричарда Макларена. Комитет по соответствию определил техническое соответствие РУСАДА. Остались эти два вопроса. Следующее заседание совета учредителей в мае. До мая есть время», — сказал Ганус в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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