Галицкий: согласимся продать Смолова за разумные деньги, которые нас устроят

«Мне кажется, Фёдору должны доплачивать за то, что он терпит такое количество разговоров о своей покупке-продаже. Куда только Фёдора не продавали. Он достаточно много сделал для клуба, дважды лучший бомбардир и сейчас лидирует.

Если будет достойное предложение, мы согласимся на разумные деньги, но эти деньги, которые должны устроить клуб. Наше уважение будет проявлено к Фёдору в том плане, что он много сделал для клуба», — сказал Галицкий в эфире программы «8-16».