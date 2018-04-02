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Галицкий: согласимся продать Смолова за разумные деньги, которые нас устроят
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Галицкий: согласимся продать Смолова за разумные деньги, которые нас устроят 

Чемпионат.com 1 час назад
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий ответил на вопрос о том, может ли клуб в обозримом будущем продать форварда Фёдора Смолова.
«Мне кажется, Фёдору должны доплачивать за то, что он терпит такое количество разговоров о своей покупке-продаже. Куда только Фёдора не продавали. Он достаточно много сделал для клуба, дважды лучший бомбардир и сейчас лидирует.
Если будет достойное предложение, мы согласимся на разумные деньги, но эти деньги, которые должны устроить клуб. Наше уважение будет проявлено к Фёдору в том плане, что он много сделал для клуба», — сказал Галицкий в эфире программы «8-16».
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