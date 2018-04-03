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Евгений Алдонин: Головин стал настоящим лидером ЦСКА
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Евгений Алдонин: Головин стал настоящим лидером ЦСКА 

Советский спорт 3 часа назад
— Что касается Головина, то Саша показывает очень хороший и зрелищный футбол, что полезно для армейцев. Он стал настоящим лидером команды и стабильно демонстрирует высокий уровень игры. Интерес скаутов зарубежных клубов скорее плюс для Саши, он чувствует дополнительную уверенность в своих силах и хочет себя проявить как никто другой в этих матчах с «Арсеналом». Самое главное, чтобы его это никак не закрепощало, но психологически он очень устойчив, а последние матчи — лишнее тому подтверждение.
Евгений Алдонин: Шансы ЦСКА и «Арсенала» в 1/4 Лиги Европы равны
Для него встречи с «Арсеналом» действительно могут в некоторой степени стать знаковыми, так как наверняка все селекционеры будут с большим интересом следить за его игрой против гранда. Чем лучше сыграет Саша, тем больше он повысит цену на себя и престиж клуба, потому что успешная игра в таких матчах уже говорит о европейском уровне, — передает слова Алдонина ТАСС.
Ранее стало известно, что «Арсенал» и ЦСКА в первом матче Лиги Европы обслужит чешская бригада арбитров.
Добавим, что первый матч между ЦСКА и «Арсеналом» состоится в четверг, 5 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.
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