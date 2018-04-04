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Венгер: на данный момент Головин — не цель «Арсенала»
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Венгер: на данный момент Головин — не цель «Арсенала» 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Лиги Европы с ЦСКА. Встреча состоится 5 апреля в Лондоне.
Также специалист ответил на вопрос по поводу интереса лондонской команды к полузащитнику «армейцев» Александру Головина.
«Российские команды всегда техничные, они обладают футбольной культурой. У ЦСКА большая история. Мы уважаем их. Посмотрим, как сложится завтра игра. Слухи отправляют Головина в наш клуб? Если я говорю, что мы уважаем ЦСКА, это значит, что я не хотел бы говорить о качествах конкретных игроков. На данный момент Головин — не наша цель. Не думаю, что правильно говорить об этом за день до игры», — передаёт слова Венгера корреспондент «Чемпионата».
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