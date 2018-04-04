«Челси» намерено сделать Азара самым высокооплачиваемым игроком команды

Руководство лондонского «Челси» намерено существенно повысить оклад бельгийского футболиста Эдена Азара ради того, чтобы удержать игрока в составе. Боссы «синих» намерены сделать бельгийца самым высокооплачиваемым игроком команды, предложив ему недельную зарплату в 300 тысяч фунтов.

На данный момент полузащитник зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Daily Mail, данная мера связана с активным интересом к Азару со стороны мадридского "Реала" . Сам бельгиец также не против сменить клубную прописку. В «Челси» опасаются потери игрока.

В текущем сезоне Азар принял участие в 42 играх лондонцев во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.