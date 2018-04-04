Ещё
«Челси» намерено сделать Азара самым высокооплачиваемым игроком команды
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Челси» намерено сделать Азара самым высокооплачиваемым игроком команды 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Руководство лондонского «Челси» намерено существенно повысить оклад бельгийского футболиста Эдена Азара ради того, чтобы удержать игрока в составе. Боссы «синих» намерены сделать бельгийца самым высокооплачиваемым игроком команды, предложив ему недельную зарплату в 300 тысяч фунтов.
На данный момент полузащитник зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Daily Mail, данная мера связана с активным интересом к Азару со стороны мадридского "Реала". Сам бельгиец также не против сменить клубную прописку. В «Челси» опасаются потери игрока.
В текущем сезоне Азар принял участие в 42 играх лондонцев во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
Вести.Ru: последние новости
ЦСКА одержал минимальную победу на "Ростовом" в чемпионате России Тренер "Амкара" Евсеев: наконец-то победили на своем поле в Москве "Бавария" готова заплатить 42 млн евро за Хамеса Родригеса
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
ЦСКА вылетел на матч с «Арсеналом» вместе со Слуцким
Ибрагимович оценил удар Роналду
Президент «Ростова» собрал команду для поддержки Карпина
Нурмагомедов и Лобов устроили стычку в отеле10
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение