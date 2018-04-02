Сергей Галицкий: «Я хочу, чтобы успех „Краснодара“ был связан с Шалимовым. Он проделал большую работу»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий отметил, что весь год он испытывал большое давление, когда болельщики были не очень довольны результатами команды. Галицкий также добавил, что благодарен Игорю Шалимову за проделанную работу.

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— Не было ли решение уволить Шалимова эмоциональным, когда «Краснодар» пропустил за 10 секунд до конца?

— Хочу акцентировать внимание — не десять секунд до коцна, а десять, точнее 13 секунд прошло излишних с того момента как закончились три добавленных минуты, — сказал Галицкий в эфире программы «8-16» на канале «Наш футбол». — Но жаловать на бедность грешно, потому что только судья определяет, когда заканчивается матч.

Какая-то часть эмоций присутствовала, что тут скрывать. Клуб мой, но болельщики важны. Весь год я испытывал давление, когда болельщики не очень довольны были результатами. Я защищал Игоря, но это уже не только мой клуб. Я должен был согласиться с тем, что Игорю надо было взять паузу. Хочу акцентировать внимание, что Шалимов многое сделал для клуба. Мы имели фантастическое количество интересных матчей. Вспомним матч с "Зенитом" . Периодически мы давали то, что болельщики будут помнить всю жизнь. Я хочу, чтобы этот успех был связан с Шалимовым. Он сделал большую работу. Я хотел бы его поблагодарить. Одно дело иметь сильных футболистов и играть вторым номером, но то, что делал Игорь, это непростая работа.

— Были ли мысли поменять тренера раньше, когда команда вылетела из Лиги Европы или проиграла четыре матча подряд?

— Я находил объяснение, например, когда мы вылетели из Лиги Европы. У нас Федор Смолов начинал восстанавливаться, и Павла Мамаева не было. Мы не можем держать под Смоловым нападающего такого же уровня. Это высокий риск, когда Федор или травмирован или не готов. И без центрального нападающего наша команда становится слабее. И это объяснение, когда мы говорим о четырех поражениях подряд. У любой команды это происходит. Все-таки мы с шестым бюджетом в лиге и мы были близки ко второму месту. Есть некоторые вещи, которые мне не нравились, но это чисто административные истории. Но нет идеальных тренеров. Говорить, что я четко понимал, что я хочу отставки, нельзя. Но весной эта серия добавила негатива и мы были вынуждены приняли решение, которое сегодня приняли.

Напомним, что сегодня Шалимов был уволен с поста главного тренера «Краснодара». Команду возглавит 35-летний тренер академии «быков» Мурад Мусаев . В связи с тем, что у специалиста нет нужной лицензии, исполняющим обязанности тренера до конца текущего сезона назначен Олег Фоменко

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