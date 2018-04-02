«Локо» и «СКА-1946» выиграли первые полуфинальные матчи плей-офф МХЛ

Сегодня стартовали первые матчи полуфинальных серий плей-офф МХЛ. «Локо» обыграл «Реактор» со счетом 2:1, в другой встрече «СКА-1946» победил «Белых Медведей» (2:1 Б).

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