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«Локо» и «СКА-1946» выиграли первые полуфинальные матчи плей-офф МХЛ
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«Локо» и «СКА-1946» выиграли первые полуфинальные матчи плей-офф МХЛ 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Сегодня стартовали первые матчи полуфинальных серий плей-офф МХЛ. «Локо» обыграл «Реактор» со счетом 2:1, в другой встрече «СКА-1946» победил «Белых Медведей» (2:1 Б).
1/2 финала
"Локо" (Ярославль) — «Реактор» (Нижнекамск) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Кудрявцев — 2 (Афанасьев, Алексеев), 0:59 — 1:0. Семенов — 1 (бол., Тимиров, Шафигуллин), 42:37 — 1:1. Алексеев — 5 (Слепец), 48:55 — 2:1.
Вратари: Коновалов — Коротаев (59:20).
Судьи: Заболотнев, Светилов.
2 апреля. Ярославль. УКРК «Арена 2000».
Счет в серии: 1-0  "СКА-1946" (Санкт-Петербург) — «Белые медведи» (Челябинск) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Огирчук — 3 (Калабушкин, Шабаров), 17:27 — 1:0. Шепелев — 1 (бол., Шабанов), 45:50 — 1:1.
Победный буллит: Сультеев.
Вратари: Волков — Сухачев.
Судьи: Раминг, Самарин.
2 апреля. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
Счет в серии: 1-0
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