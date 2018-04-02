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«Хетафе» уступил «Бетису», Портильо не реализовал пенальти
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«Хетафе» уступил «Бетису», Портильо не реализовал пенальти 

Советский спорт 34 минуты назад
На 65-й минуте хозяева могли выйти вперед, но пенальти, назначенный за игру рукой, не реализовал Франсиско Портильо. Его удар с 11-метровой отметки, как и последовавшее за ним добивание, отразил голкипер «Бетиса» Антонио Адан. В концовке матча победу гостям принес Серхио Леон, замкнувший прострел Баррагана.
«Бетис» набрал 46 очков и занимает шестое место. У «Хетафе» 39 очков и 11-е место. В следующем туре «Бетис» примет «Эйбар», а «Хетафе» на выезде сыграет с «Алавесом».
Чемпионат Испании Примера 30-й тур  «Хетафе» — «Бетис» — 0:1  Гол: Леон, 89  Нереализованный пенальти: Портильо («Хетафе»), 65 (вратарь)
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