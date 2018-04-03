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Сергей Игнашевич: ЦСКА ни за кем не гонится
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Сергей Игнашевич: ЦСКА ни за кем не гонится 

Советский спорт 43 минуты назад
— Можно ли сказать, что ЦСКА включился в гонку за чемпионство? — Мы ни за кем не гонимся. Футболисты не рассуждают такими категориями, идем от игры к игре. Если выиграли, то смотрим, как подвинулись в таблице, — заявил Игнашевич в эфире телеканала «Наш футбол». — Сыграли вничью — тоже отслеживаем, что произошло. Мы не участвуем ни в каких гонках, на нас эта история абсолютно не давит. Как, наверное, и на «Локомотив».
После 23-х сыгранных матчей ЦСКА отстает от лидирующего «Локомотива» на пять очков.
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