Сергей Игнашевич: ЦСКА ни за кем не гонится

— Можно ли сказать, что ЦСКА включился в гонку за чемпионство? — Мы ни за кем не гонимся. Футболисты не рассуждают такими категориями, идем от игры к игре. Если выиграли, то смотрим, как подвинулись в таблице, — заявил Игнашевич в эфире телеканала «Наш футбол». — Сыграли вничью — тоже отслеживаем, что произошло. Мы не участвуем ни в каких гонках, на нас эта история абсолютно не давит. Как, наверное, и на «Локомотив». После 23-х сыгранных матчей ЦСКА отстает от лидирующего «Локомотива» на пять очков.