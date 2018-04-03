«Кардифф» не смог подобраться к «Вулверхэмптону» перед очным матчем

«Евро-Футбол.ру» рассказывает о наиболее интересных матчах Чемпионшипа, которые прошли в понедельник.

Протокол игры

Шеффилд Юнайтед

Кардифф Сити

(1:0) Леон Кларк 28'

90' Пилкингтон Энтони (1:1)

Мур Саймон • Башам Крис • Стирман Ричард 69' (Райт Джейк (69') • О'Коннелл Джек • Бэлдок Джордж • Ландстрем Джон • Эванс Ли II 88' (Райан Леонард (88') • Флек Джон • Стивенс Энда • Брукс Дэвид 72' (Доналдсон Клейтон (72') • Леон Кларк

Запасные: Шарп Билли • Лафферти Даниэл • Гольмс Рикки • Иствуд Джейк

Этеридж Нейл • Манга Экеле • Моррисон Шон • Бамба Сулейман • Беннетт Джо 29' • Патерсон Каллум • Груйич Марко • Гуннарссон Арон • Мендес-Лейнг Натаниэл 46' (Мэдин Гари (46') • Зохоре Кеннет 78' (Вилдсхут Янник (78') • Хойлетт Джуниор 78' (Пилкингтон Энтони (78')

Запасные: Брайсон Крэйг • Мёрфи Брайан • Пелтьер Ли • Уорд Джейми

02 апреля. Стадион «Брэмолл Лейн» (Шеффилд).

"Кардифф" мог приблизиться к «Вулверхэмптону» на расстояние одной победы. Это было важно, учитывая тот факт, что в пятницу лидеры Чемпионшипа проведут очный матч. Тем не менее, «лазурные птицы» не смогли обыграть «Шеффилд Юнайтед». Более того, валлийцам удалось спасти одно очко лишь в самой концовке.

Протокол игры

Престон Норт Энд Дерби

52' Лоуренс Том (0:1)

Максвелл Кристофер • Фишер Дарнелл 88' • Хантингтон Пол • Дэвис Бен II • Каннингхем Грег • Пирсон Бен 43' • Галлахер Пол II • Бархузен Том 73' (Бодин Билли (73') • Браун Алан 63' (Маулт Луис (63') • Робинсон Каллум 79' (Джонсон Даниэль (79') • Магуайр Шон Запасные: Кларк Том • Радд Деклан • Харроп Джош • Джош Эрл Карсон Скотт • Уисдом Андре • Пирс Алекс • Дэвис Кёртис • Бэйрд Крис • Хаддлстоун Том • Ледли Джо • Вайманн Андреас • Выдра Матей 74' (Палмер Кейси (74') • Лоуренс Том 89' (Хансон Джейми (89') • Наджент Дэвид 68' 90' (Джером Кэмерон (90')

Запасные: Форсайт Крэйг • Келле Роос • Кио Ричард • Люк Томас

02 апреля. Стадион «Дипдэйл» (Престон).

"Дерби" удалось прервать серию неудач. В гостевом матче с крепким «Престоном» «бараны» добились минимальной победы благодаря голу во втором тайме. На текущий момент «Дерби» занимает пятую позицию в таблице.

Протокол игры

Бёртон

Мидлсбро

(1:0) Сорделл Марвин 6'

90' Ассомбалонга Бритт (1:1)

Байвотер Стефен 50' • Брэйфорд Джон • Нейлор Том 82' • Макфадзин Кайл 90' (Тёрнер Бен (90') • Дамиан Маккори 67' • Сорделл Марвин • Акпан Хоуп 79' (Мёрфи Люк (79') • Дайер Ллойд • Бойс Лайам 86' (Джейми Аллен (86') • Бент Даррен • Бакстон Джейк

Запасные: Самуэльсен Мартин • Томас Эгерт • Сбарра Джон

Рэндолф Даррен • Крэйни Мартин • Айяла Даниэль • Гибсон Бен • Фрэнд Джордж • Хаусон Джонатан 37' (Ассомбалонга Бритт (37') • Лидбиттер Грант 79' (Клэйтон Адам (79') • Бешич Мухамед • Траоре Адама • Бэмфорд Патрик • Даунинг Стюарт 76' (Харрисон Джек (76')

Запасные: Шоттон Райан • Константопулос Димитриос • Бэйкер Льюис • Фрай Даэл

02 апреля. Стадион «Пирелли».

А вот «Мидлсбро» сенсационно оступился. Команда Тони Пьюлиса не смогла обыграть одного из аутсайдеров в лице «Бёртона» — 1:1. Могли «боро» даже проиграть, но в концовке им удалось сравнять счёт.