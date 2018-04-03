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«Манчестер Сити» нацелился на вундеркинда из «Барселоны»
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«Манчестер Сити» нацелился на вундеркинда из «Барселоны» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Манчестер Сити» нацелился на атакующего полузащитника юношеской команды «Барселоны» Роберта Наварро, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, «горожане» хотят переманить перспективного испанца после того, как ему исполнится 16 лет.
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