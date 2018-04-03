«Манчестер Сити» нацелился на вундеркинда из «Барселоны»

«Манчестер Сити» нацелился на атакующего полузащитника юношеской команды «Барселоны» Роберта Наварро, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, «горожане» хотят переманить перспективного испанца после того, как ему исполнится 16 лет.