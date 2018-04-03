Артем Дзюба: «После первого сбора Манчини дал понять, что не хочет видеть меня в команде»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» отметил, что летом 2017 года ему нужно было уходить из "Зенита" . По словам форварда, после первого сбора главный тренер питерцев Роберто Манчини дал понять, что не хочет видеть его в команде.

— Когда вам в прошлом году стало окончательно ясно, что Манчини на вас не рассчитывает?

— Наверно, я допустил небольшую ошибку. Нужно было уходить перед началом сезона, поскольку после первого сбора мне дали понять, что Манчини не особо хотел видеть меня в команде. Я приехал к нему в гостиницу и мы поговорили лицом к лицу. Я спросил у него: «Я вас как футболист не устраиваю? Я хочу покинуть команду». Он сказал: «Устраиваешь, но мне не нравятся околофутбольные вещи». Было видно, что кто-то ему про меня что-то наговорил.

— А какие нефутбольные вещи?

— Первая — у меня нереальная проблема с коленом. Прям не могу тренироваться, хотя я не пропустил ни одной тренировки. Они целенаправленно хотели сделать так, чтобы я не тренировался, поэтому я занимался индивидуально. Вторая — расслабляю Кокорина. И третья — разлагаю коллектив.

— А вы с ним один раз разговаривали или несколько?

— Эти разговоры были в пустоту. Я допустил ошибку, потому что я хотел упереться и доказать. Я никогда в жизни так не тренировался и не пахал. Манчини мне говорил, что я должен бегать больше всех, работать больше всех. Я везде старался быть первым и бегать, бегать, бегать. Я понял уже потом, что бился в закрытую дверь. Дурак был.