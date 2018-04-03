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Артем Дзюба: «После первого сбора Манчини дал понять, что не хочет видеть меня в команде»
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Артем Дзюба: «После первого сбора Манчини дал понять, что не хочет видеть меня в команде» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» отметил, что летом 2017 года ему нужно было уходить из "Зенита". По словам форварда, после первого сбора главный тренер питерцев Роберто Манчини дал понять, что не хочет видеть его в команде.
— Когда вам в прошлом году стало окончательно ясно, что Манчини на вас не рассчитывает?
— Наверно, я допустил небольшую ошибку. Нужно было уходить перед началом сезона, поскольку после первого сбора мне дали понять, что Манчини не особо хотел видеть меня в команде. Я приехал к нему в гостиницу и мы поговорили лицом к лицу. Я спросил у него: «Я вас как футболист не устраиваю? Я хочу покинуть команду». Он сказал: «Устраиваешь, но мне не нравятся околофутбольные вещи». Было видно, что кто-то ему про меня что-то наговорил.
— А какие нефутбольные вещи?
— Первая — у меня нереальная проблема с коленом. Прям не могу тренироваться, хотя я не пропустил ни одной тренировки. Они целенаправленно хотели сделать так, чтобы я не тренировался, поэтому я занимался индивидуально. Вторая — расслабляю Кокорина. И третья — разлагаю коллектив.
— А вы с ним один раз разговаривали или несколько?
— Эти разговоры были в пустоту. Я допустил ошибку, потому что я хотел упереться и доказать. Я никогда в жизни так не тренировался и не пахал. Манчини мне говорил, что я должен бегать больше всех, работать больше всех. Я везде старался быть первым и бегать, бегать, бегать. Я понял уже потом, что бился в закрытую дверь. Дурак был.
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