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Передня: времени на подготовку было мало, но упор сделаем на агрессию в атаке
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Передня: времени на подготовку было мало, но упор сделаем на агрессию в атаке 

Чемпионат.com 55 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Новый главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня рассказал о подготовке к матчу 25-го тура РФПЛ с «Амкаром».
«Конечно, времени для знакомства с командой было мало. У нас практически был один день плюс один предыгровой день. Какие-то глобальные перестановки делать не будем. Мы будем отталкиваться от того, что было. В атаке кое-что поменяем. Времени для занятий с нападающими не хватило, даже тактические перестроения не успели сделать. Но упор будем делать на агрессию в атаке», — сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».
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