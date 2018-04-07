Передня: времени на подготовку было мало, но упор сделаем на агрессию в атаке

Новый главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня рассказал о подготовке к матчу 25-го тура РФПЛ с «Амкаром».

«Конечно, времени для знакомства с командой было мало. У нас практически был один день плюс один предыгровой день. Какие-то глобальные перестановки делать не будем. Мы будем отталкиваться от того, что было. В атаке кое-что поменяем. Времени для занятий с нападающими не хватило, даже тактические перестроения не успели сделать. Но упор будем делать на агрессию в атаке», — сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».