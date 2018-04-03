Передня: выиграть со «СКА-Хабаровск» все оставшиеся матчи? Я же не волшебник 

Новый главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня прокомментировал своё назначение в стан хабаровского клуба.
«Когда работал в «Луче», получил тяжёлую травму, а потом год восстанавливался. Смотрел много футбола, следил и за РФПЛ, и за ФНЛ, и за зарубежными чемпионатами. Так что был готов в любой момент возглавить какой-нибудь клуб. После отставки Рината Билялетдинова со мной связался директор клуба, мы переговорили. Я долго не думал: за командой я следил, игроков знаю. Понятно, что ситуация тяжёлая, но будем стараться выкладываться на каждом матче и радовать болельщиков. Специфика Дальнего Востока мне знакома, так что не чураюсь! Контракт у меня до конца следующего сезона, так что будем решать глобальные задачи, которые поставит руководство. Сейчас будем думать о ближайшей игре с «Амкаром», который удачно сыграл с «Локомотивом». Смотрел их матчи, разбирал. Нам надо дать бой, хотелось бы победить. Понимаю ли, что надо выигрывать в оставшихся матчах? Я же не волшебник (смеётся). С футболистами ещё не общался, сегодня только вылетаю в Хабаровск», — сказал Передня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.