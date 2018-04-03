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Сергей Передня возглавит «СКА-Хабаровска»
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Сергей Передня возглавит «СКА-Хабаровска» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
По информации издания, о назначении 45-летнего специалиста клуб объявит во вторник.
«Да, я встречался с руководством клуба, но пока без комментариев», — заявил Передня, который ранее тренировал «Луч-Энергию», «Тамбов» и «Томь».
На этом посту Сергей Александрович сменит Рината Билялетдинова, контракт с которым был расторгнут по согласию сторон 31 марта.
Напомним, после 24 туров РФПЛ «СКА-Хабаровск» с 13-ю очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В чемпионате России хабаровчане не могу одержать победу с сентября прошлого года, когда был обыгран «Ростов» (2:1).
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