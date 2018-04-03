Сергей Передня возглавит «СКА-Хабаровска»

По информации издания, о назначении 45-летнего специалиста клуб объявит во вторник.

«Да, я встречался с руководством клуба, но пока без комментариев», — заявил Передня , который ранее тренировал «Луч-Энергию», «Тамбов» и «Томь».

На этом посту Сергей Александрович сменит Рината Билялетдинова , контракт с которым был расторгнут по согласию сторон 31 марта.

Напомним, после 24 туров РФПЛ «СКА-Хабаровск» с 13-ю очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В чемпионате России хабаровчане не могу одержать победу с сентября прошлого года, когда был обыгран «Ростов» (2:1).