Старт продаж билетов на тестовый матч на стадионе в Ростове-на-Дону отложен

Старт продаж билетов на матч 26-го тура чемпионата России между «Ростовом» и клубом «СКА-Хабаровск», который пройдет на стадионе «Ростов-Арена», отложен по техническим причинам, сообщает ТАСС

"По техническим причинам, независящим от ФК «Ростов», сегодня (9 апреля) в кассах стадиона «Олимп-2» будет проходить только обмен сезонных абонементов на билеты на три тестовых игры на «Ростов-Арене». Информация о старте продажи билетов общей квоты на игру «Ростов» — «СКА-Хабаровск» появится во всех источниках клуба позже", — говорится в сообщении клуба.

Встреча между «Ростовом» и «СКА-Хабаровском» станет первой тестовой игрой на «Ростов-Арене», построенной к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее сообщалось, что первый матч на «Ростов-Арене» смогут посетить не более 13 тыс. зрителей.