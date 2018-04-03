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Денис Глушаков: Задача на чемпионат мира — выйти из группы
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Денис Глушаков: Задача на чемпионат мира — выйти из группы 

Советский спорт 42 минуты назад
— Кто лично у вас вызывает самые большие опасения в группе? И против какой сборной вы хотели бы сыграть, выйдя из группы? — Все вызывают опасения, потому что группа плюс-минус одинаковая, — приводит слова Глушакова «Нация». — Это чемпионат мира, здесь нет проходных команд. Если говорить о нашей группе, то, конечно, у Уругвая может быть 3-5 футболистов мирового уровня. Но вообще у всех есть очень сильные игроки. Не знаю, кого-то выделять…
У всех равные шансы. Я думаю, главное выйти из группы, а там уже на кого попадем. Вообще-то, уже со всеми сборными мы играли, особых пожеланий нет.
— И что нам реально светит на ЧМ, ваш прогноз? — Не могу его дать. Для нас задача — выйти из группы, и чем дальше мы пройдем, тем лучше. Хочется достойно выступить на ЧМ — в том смысле, чтобы была сумасшедшая самоотдача у игроков, чтобы болельщикам не было стыдно за футболистов. Чтоб не говорили: по полю пешком ходили, как обычно. Для этого надо выложиться на 200%. Если так будет, тогда сборная пройдет далеко. И сейчас это настроение присутствует, это видно даже по последним матчам сборной. Мне кажется, что и тренерский штаб воодушевленно работает, и в итоге все это вместе даст хороший результат. Не знаю, почему, но у меня такое предчувствие.
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