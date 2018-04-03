Глушаков: «У сборной РФ настроение пройти далеко на ЧМ-2018, по матчам видно»

Полузащитник ФК «Спартак» и сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от ЧМ-2018.

«Все вызывают опасения на ЧМ-2018, потому что группа плюс-минус одинаковая. У Уругвая может быть 3-5 футболистов мирового уровня. Но вообще у всех есть очень сильные игроки. Не знаю, кого-то выделять… У всех равные шансы. Я думаю, главное выйти из группы, а там уже на кого попадем.

Вообще-то, уже со всеми сборными мы играли, особых пожеланий нет. Для нас задача — выйти из группы, и чем дальше мы пройдем, тем лучше. Хочется достойно выступить на ЧМ — в том смысле, чтобы была сумасшедшая самоотдача у игроков, чтобы болельщикам не было стыдно за футболистов. Чтоб не говорили: по полю пешком ходили, как обычно. Для этого надо выложиться на 200%. Если так будет, тогда сборная пройдет далеко. И сейчас это настроение присутствует, это видно даже по последним матчам сборной», — рассказал игрок.

Его слова приводит