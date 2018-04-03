Дзюба готов оплатить свое участие в матче с «Зенитом»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба готов сам заплатить штраф за участие в матче с санкт-петербургским "Зенитом" . Об этом сообщает «Советский спорт».

Дзюба находится в «Арсенале» в аренде, права на игрока принадлежат «Зениту». Согласно арендному соглашению в случае участие игрока в очном матче, «Арсеналу» грозит штраф, который согласно некоторым данным составит €120 тысяч.

"Я понимаю, что, сделав это, то окончательно в ноль уйду. Получится, что я три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но все равно я согласен, не лукавлю.

Если никто не будет препятствовать этому, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну", — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».

Матч «Арсенала» и «Зенита» состоится 22 апреля в Туле.