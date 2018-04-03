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Уткин обнаружил команду-проститутку в российском футболе
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Уткин обнаружил команду-проститутку в российском футболе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Телеведущий Василий Уткин в своем Telegram-канале назвал пермский «Амкар» командой-проституткой. Так он отреагировал на перенос матча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Локомотивом» из Перми в Москву.
«Проституция, она ведь очень разная. Есть несчастная от безысходности. Есть больная с проваливающимся носом. А есть такая, расчетливая, с накоплениями — на шмотье, на квартиру. А мама в Старом Осколе думает, что девочка старательно учится в каком-нибудь институте. Вот клуб «Амкар» — типичная разводящая проститутка, и генеральный директор в нем может переназваться генеральным сутенером», — заявил Уткин.
Встреча с «Локомотивом» должна была состояться на стадионе в Перми, однако из-за неудовлетворительного состояния поля она была перенесена в Москву. При этом железнодорожники взяли на себя все расходы по организации матча. В итоге «Амкар» одержал победу со счетом 2:1.
«Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, в 23 матчах набрав 49 очков. «Спартак» отстает на два балла, однако провел на одну игру больше.
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