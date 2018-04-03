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Артем Дзюба: «Боаш и Луческу относились ко мне очень хорошо, а Манчини просто другой»
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Артем Дзюба: «Боаш и Луческу относились ко мне очень хорошо, а Манчини просто другой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» отметил, что в "Зените" к нему не было доверия со стороны тренерского штаба. Форвард также добавил, что рад своему переходу в тульскую команду.
— Для вас очень важно, чтобы были доверительные отношения с тренером?
— Есть такое мнение, что я не могу выдержать конкуренции. Конкуренция конкуренции — рознь. Одно дело, когда она адекватная и объективная, а другое дело, когда она немного в одну сторону.
Если любого человека на любой профессии начальник ценит, верит в него, чувствует и понимает с полувзгляда, то это окрыляет. Например, Боаш и Луческу относились ко мне очень хорошо. Луческу всегда ко мне подходил и говорил: «Я знаю такой типаж футболистов, как ты. Я в тебя верю». Любого игрока окрыляет, когда тренер так доверяет. Большая честь для меня, что я работал с такими специалистами, как Луческу.
Манчини просто другой. Был момент, когда Дриусси две недели не тренировался из-за травмы, а в следующей игре после травмы уже выходит. Я все это время тренировался, но на игру не вышел. По мне, это не конкуренция.
— Нормальной конкуренции не было?
— Я отдаю себе отчет в том, что я играл плохо, но доверия со стороны Манчини не было. Я уже отпустил эту ситуацию, но единственное, что надо было сделать — это не упираться и уходить раньше. Но я рад, что так все в итоге сложилось, что у меня получилось уйти, потому что в конце уже они вели себя некрасиво.
— Кто?
— Новое руководство. Люди, которые всячески пытались придумать мне травму и сделать это все некрасиво. Они дали понять, что для них приемлемо, если мы с Шатовым останемся в «Зените-2» и будем получать деньги.
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