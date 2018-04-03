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Гюндоган хочет отомстить «Ливерпулю»
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Гюндоган хочет отомстить «Ливерпулю» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган хочет отомстить «Ливерпулю» за поражение на «Энфилде» в чемпионате (3:4).
"Мы уважаем атакующее трио «Ливерпуля», ведь они забили много голов и создали много моментов. «Ливерпуль» остаётся единственной командой, которой удалось обыграть нас в Премьер-лиге. Но мы знаем, почему это произошло.
Возвращение на «Энфилд» — отличная мотивация для нас. Постараемся хорошо сыграть и добиться положительного результата перед ответным матчем на своём поле. Мы знаем наши сильные стороны и понимаем, на что способны. Теперь нужно это продемонстрировать.
Нужно получить хороший результат в первом матче, чтобы в ответном доминировать перед собственными болельщиками. Если мы хорошо сыграем на «Энфилде», то, уверен, пройдём в полуфинал", — цитирует Гюндогана The Guardian.
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» пройдёт в среду.
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