Хосеп Гвардьола: «Не стоит отрицать, что отыграться „Сити“ будет трудно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после поражения от «Ливерпуля» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3) отметил, что его команда выпала из игры на несколько минут в первом тайме. Также он признал, что будет сложно отыграться во второй встрече.

— Мы выпали из игры минут на 10 — 15 в первом тайме, — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. — В начале все было нормально, но затем они дважды провели контратаку и дважды забили. Первый гол стал следствием ошибки, второй получился просто фантастическим. Во втором тайме мы играли хорошо. Нам нужен был хотя бы один гол, но мы так и не смогли забить. Не стоит отрицать, что отыграться будет трудно. Но у нас еще есть 90 минут.

Ливерпуль — Манчестер Сити