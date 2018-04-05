Ещё
Хосеп Гвардьола: «Не стоит отрицать, что отыграться „Сити“ будет трудно»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хосеп Гвардьола: «Не стоит отрицать, что отыграться „Сити“ будет трудно» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после поражения от «Ливерпуля» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3) отметил, что его команда выпала из игры на несколько минут в первом тайме. Также он признал, что будет сложно отыграться во второй встрече.
— Мы выпали из игры минут на 10 — 15 в первом тайме, — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. — В начале все было нормально, но затем они дважды провели контратаку и дважды забили. Первый гол стал следствием ошибки, второй получился просто фантастическим. Во втором тайме мы играли хорошо. Нам нужен был хотя бы один гол, но мы так и не смогли забить. Не стоит отрицать, что отыграться будет трудно. Но у нас еще есть 90 минут.
Ливерпуль — Манчестер Сити
Спорт-Экспресс: последние новости
Два автогола в матче Лиги чемпионов. Это не впервые Венсан Компани: "Отдаем должное "Ливерпулю", но на следующей неделе будет очередь "Сити" Жерар Пике: "Два автогола – это не просто удача"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию я выбрал сам»13
ЦСКА одержал волевую победу над СКА1
«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку89
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение