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Тренер «Ливерпуля» Клопп не ожидал разгромной победы над «Манчестер Сити»
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Тренер «Ливерпуля» Клопп не ожидал разгромной победы над «Манчестер Сити» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
"Первый тайм был великолепным. Именно так и должен выглядеть футбол. Мы знали о качестве игры «Сити», но и о качестве своей игры — тоже", — цитирует Клоппа официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
По мнению специалиста, «Ливерпуль» был бы ближе к «Манчестер Сити» в турнирной таблице чемпионата Англии, если бы «мерсисайдцы» могли лучше контролировать игру против сильных соперников.
"Такого результата мы не ожидали, но все равно нам нужно было больше играть в футбол после перерыва. У соперников не было много моментов, но и мы толком в футбол не играли. У нас получалось только в первом тайме", — добавил Клопп.
Также тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос о повреждении полузащитника Мохамеда Салаха.
"Мо сказал, что чувствует себя нормально, но мы еще посмотрим, что с ним", — сказал Клопп.
Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», которая прошла на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Ответный поединок пройдет в Манчестере 10 апреля.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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