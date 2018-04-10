Тренер «МанСити» Гвардиола: нам остается только атаковать

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (первая встреча — 0:3) отметил, что его команде не остается ничего другого, как сделать ставку на атаку. Он надеется ликвидировать отставание.

"Мы знаем, что должны делать — стараться атаковать и контратаковать, — цитирует тренера «Сити» официальный сайт УЕФА. — Даже в своем последнем матче мы продемонстрировали, что умеем создавать уйму моментов за несколько минут. Если пропустим, сдаваться не нужно".

"Мы это делали уже много раз — создавали много голевых моментов за короткий отрезок времени. Другое дело, что моменты нужно реализовывать. Если не получилось реализовать, нужно играть дальше и создавать еще", — рассуждает Гвардиола.

"Не думаю, что есть смысл много говорить о мотивации, — подчеркнул наставник «горожан». — У меня экстраординарная команда, ее нельзя сравнить ни с какой другой. Это команда высшего класса. Не важно, чем в итоге завершится сезон. Быть тренером этой команды — наслаждение".

Интересно, что Гвардиола выразил удовлетворение даже поражением от "Манчестер Юнайтед" в премьер-лиге (2:3): «Мне понравилось то, как мы проиграли „Юнайтед“. Уступать не хочется, но то, как мы играли при счете 2:3, как отреагировали на ситуацию, было просто восхитительно».

Тренер «Сити» заметил, что его команде нужны европейские трофеи: «Работа всего клуба направлена на рост и достижение большего успеха. Возможно, не в этом сезоне, но в будущем мы завоюем их».