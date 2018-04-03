Владимир Стржалковский: «Рауш не имеет отношения к 1,2 миллиона евро, к нему вопросов нет» 

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский отметил, что защитник Константин Рауш не имеет никакого отношения к ситуации со своим трансфером. Ранее сообщалось, что агенты футболиста получили от бело-голубых 1,2 миллиона евро за переход.
— Евгений Муравьев действительно был уволен из-за истории с выплатой €1,2 млн комиссионных агентам за организацию трансфера Константина Рауша?
— Рауш не имеет никакого отношения к возникшей ситуации. Просто прикрылись его именем. Константин дал показания, сделал все необходимые объяснения — к нему лично никаких вопросов нет.
— С чем тогда связана отставка Евгения Муравьева?
— С Раушем это не связано — это связано с самим Муравьевым. И с его деятельностью. Материалы по его деятельности уже в правоохранительных органах. Последствия будут очень серьезные. Такие, каких, я думаю, не было в нашем футболе с советского периода.