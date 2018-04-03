Спортдайджест: пиво меткости помеха и возвращение Монгера

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева представила обзор самых интересных новостей из мира спорта.

18-летний британец Билли Монгер, потерявший в апреле 2017 года обе ноги в аварии, вернулся в автоспорт.

Домашний фитнес

Утренний суперкомплекс йоги } Он принял участие в гонке серии «Формула-3», причем весьма успешно. Молодой пилот финишировал третьим. Организаторы турнира пошли на встречу Билли и в виде исключения позволили переделать автомобиль специально с учетом особенностей Монгера. К слову, участие юного спортсмена в гонке разовое. Чтобы провести полноценный сезон в серии, ему надо найти спонсоров.

Оттепель продолжается. После того, как представители КНДР побывали на Олимпийских играх в Пхенчхане, последовали ответные действия.

И вот уже команду Южной Кореи по тхэквондо радушно встретили в Пхеньяне. Эта поездка стала первой за 16 лет. В зале во время выступления сборных был полный аншлаг. Однако во время показательных номеров произошла заминка. Лица жителей Северной Кореи в буквальном смысле застыли, когда на заднем плане заиграла песня, призывающая молодежь жить, как она захочет, и так, как они сами того хотят. Для КНДР такого рода лозунги и высказывания не приемлемы.

Выпили и проиграли. Уже второй год подряд сборная Великобритании по игре в марблс (это специальные стеклянные шарики) уступила соперникам из Германии.

Зрители этого старейшего турнира считают, что британцы выпили слишком много пива. Марблс отдаленно напоминает снукер. 49 шариков размещаются в круг. Команда, первой выбивающая 25 шариков противника за пределы круга, побеждает. Большинство участников — жители Великобритании, и болельщики надеялись, что местным удастся отвоевать у немцев заветный титул. Увы, но, многие британские участники слишком увлеклись пивом и потеряли меткость.

К следующему турниру британцы собираются тренироваться без алкоголя, хотя правила мероприятия не запрещают пенный напиток.

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