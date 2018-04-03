Галицкий: «Большое количество критики в адрес Шалимова несправедливо»

— Увольнение Шалимова, которое стало для всех неожиданностью, напрямую связано с результатом вчерашнего домашнего матча чемпионата с «Анжи» — 1:1 после гола гостей в компенсированное время?

— В российском чемпионате понятие «аутсайдер» очень условное. Это раз, — сказал Галицкий в эфире программы «8-16» на канале «Наш футбол». — Второе: для журналистов увольнение Шалимова не было неожиданностью, а для меня — стало. Журналисты давно призывали сменить тренера. Это непростое решение для нас, но мы его приняли.

С чем это было связано? Правильно сказал тренер одной из команд — легко готовиться играть против «Краснодара». Мы играем в один и тот же футбол, и мы будем играть в этот футбол. Он очень сложен для постановки футбол. Современная жизнь очень цинична. Все призывают брать трофеи. Здесь очень мало романтики. Когда две команды стоят в окопах — разве это то, что мы хотим увидеть? нам тяжело, что мы пробуем играть в футбол первым номером, с навязыванием своей воли. Уровень футболистов достаточно высок в современном футболе — легче убегать в пространство, чем создавать. Но мы будем продолжать это делать.

Большое количество критики в адрес Шалимова несправедливо. Тренер может только то, что он может. Селекция тоже была не фантастическая в последнее время, и это сыграло очень большую роль. Когда мы требуем от тренера что-то особенное, но не даем ему инструментов, то должны с ним разделить ответственность за то, что произошло.