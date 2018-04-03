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Артем Дзюба: «На сборной России будет большое давление на ЧМ-2018, потому что мы в любой момент можем учудить»
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Артем Дзюба: «На сборной России будет большое давление на ЧМ-2018, потому что мы в любой момент можем учудить» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» отметил, что фаворитами чемпионата мира-2018 являются Франция и Германия. Форвард также добавил, что сборная России способна побороться с Уругваем.
Черчесов как заложник. Почему вопросы — не только к тренеру
— Кто будет главным фаворитом чемпионата мира?
— Для меня Франция и Германия. Испания опасна и сильна, но она не так сильна, как когда-то. По составу вообще французы бешенные. Если взять на бумаге, то они прям нереальные. Когда немцы приезжают на Кубок конфедераций третьим составом и всех обыгрывают, то меня это тоже пугает. Поэтому для меня фавориты — Франция и Германия.
— Выйдет Россия из группы?
— Не могу сказать на сто процентов, честно. Мне кажется, что в нашей группе величина — Уругвай. В Египте один Салах, но все-таки один в поле не воин, хотя команда у них добротная, крепкая. Я считаю, что было бы круто, если бы мы вышли из группы со второго места. Но побороться можно и с Уругваем. У них есть сильные футболисты такие, как Кавани, Суарес, Муслера, но сейчас в футбол научились все играть, особенно обороняться. Поэтому хотелось бы выйти из группы, потому что на домашнем чемпионате должны постараться это сделать.
— А провалиться на домашнем чемпионате мира?
— Я думаю, что будет нереально огромное давление на футболистах, потому что мы в любой момент можем учудить. Тут либо всенародная любовь, либо всенародная ненависть. Другого не дано.
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