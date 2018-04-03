Дзюба: если в сборной поставят перекрыть Суареса — закроем, покусаем на бровке

Нападающий «Арсенала» Артём Дзюба , права на которого принадлежат «Зениту» , рассказал, что готов сыграть в сборной России на многих позициях, а также оценил шансы национальной команды на чемпионате мира — 2018.

«Игры сборной без моего участия смотрю. Тяжеловато, когда ты думаешь: я мог бы там оказаться и помочь. Да, тяжело, но такого нет, что прямо умираю возле телевизора. Готов ли к игре за сборную на фланге? У меня был такой случай, когда Непомнящий ставил правым фланговым, чтобы перекрыть Янбаева. В то время Ренат в «Локомотиве» нёсся просто как паровоз. Если в сборной поставят перекрыть Суареса — перекроем. Закроем, покусаем его прямо там, на бровке.

Не могу сказать, что на сто процентов выйдем из группы на чемпионате мира. Все говорят, что группа проходимая, но мне кажется, что Уругвай — это прямо величина. Понятно, что в Египте все говорят о Салахе, но в футболе один в поле не воин. Хотя команда у них добротная, крепкая. Я считаю, что было бы круто, если бы мы вышли со второго места. Побороться в любом случае можно, с тем же Уругваем в том числе. Понятно, что там есть Кавани, Суарес, Муслера, но в футбол все научились играть. Поэтому хотелось бы выйти из группы. На домашнем мундиале должны постараться пробиться в плей-офф.

Думаю, на чемпионате мира будет огромное давление. На футболистов вообще всегда оказывается давление, потому что мы в любом момент можем учудить, но тут или всенародная любовь, или всенародная ненависть. Другого не дано», — сказал Дзюба в эфире передачи «Футбол России».