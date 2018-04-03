Слух человека зависит от формы ушей

Канадские ученые опытным путем выяснили, что если изменить форму ушной раковины, то человек может потерять способность определять источник звука. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Neuroscience.

Самые дорогие рок-пластинки

Рай для ушей, кошмар для кошелька } Локализации звука в горизонтальной плоскости способствует наличие именно двух ушей, а не одного. Мозг учитывает временной промежуток между тем, как звуковая волна достигает ушей, и интерпретирует ее как смещение источника влево или вправо. Однако эта система не влияет на распознавание сверху идет звук или снизу. Здесь уже большую роль играет сложная форма ушной раковины.

Участвовать в эксперименте вызвались 16 добровольцев. В специально оборудованной комнате каждый из них садился в кресло, а на разной высоте слева и справа там были размещены динамики. Необходимо было определить источник звука.

С задачей все справлялись довольно неплохо, но только до тех пор, пока специалисты не закрепили на их ушах силиконовые накладки, которые меняют форму ушной раковины. Тогда добровольцы стали путать, откуда исходит звук. Однако через некоторое время мозг адаптировался.

Стоит отметить, что форма ушной раковины у каждого человека уникальна. Двух одинаковых ушей не бывает, равно как и не может быть идентичных отпечатков пальцев. Во время эксперимента ученые регистрировали активность нейронов слуховой коры головного мозга с помощью МРТ. Сканирование показало, что чем выше находится источник звука, тем слабее реакция нейронов. Это позволило ученым сделать вывод, что именно по уровню активности клеток мозг определяет высоту источника звука.

Ранее сообщалось, что на «живых» концертах мозговые волны слушателей синхронизируются как друг с другом, так и с ритмом музыки.

Познай Дзен с намиПодпишись на нас в Telegram