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Футболистов греческого клуба отправили в принудительный отпуск
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Футболистов греческого клуба отправили в принудительный отпуск 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Владелец греческого «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис оштрафовал футболистов команды и отправил их в принудительный отпуск за неудовлетворительные результаты, сообщает ТАСС.
"Мое терпение и терпение других фанатов лопнуло", — заявил игрокам владелец.
Отмечается, что сумма штрафа составила €400 тыс., большинство мест в стартовом составе займут игроки молодежной команды.
Клуб одержал три победы в последних восьми матчах чемпионата и занимает третье место с 54 очками. «Олимпиакос» отстает от идущего на первой строчке АЕК на три очка, однако у лидера есть игра в запасе.
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