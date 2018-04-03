Прогноз на матч Севилья — Бавария: сдержат ли испанцы атакующую мощь бундесмашины

«Севилья» — «Бавария». Прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов (03.04.2018, 21:45 мск).

В четвертьфинальном противостоянии «Севильи» и «Баварии» букмекеры практически не сомневаются в проходе немецкой команды в следующий раунд. Мюнхенцы обладают куда более мощным и звёздным составом, который обязан выбивать на данный момент седьмую команду испанской Ла Лиги. Но севильцы умеют биться и добиваться успеха в матчах с грандами в родных стенах, и сегодняшняя победа андалузцев могла бы обострить интригу в этом противостоянии. Хотя букмекеры в неё практически не верят, предлагая в матче на «Рамон Санчес Писхуан» невысокий коэффициент 1.67 на чистую победу «Баварии».

"Севилья"

"Севилья" с Винченцо Монтеллой является менее стабильной командой, нежели была под руководством Эдуардо Бериццо в первой половине сезона. Тем не менее потенциал у этой команды остаётся высоким, что подтвердил последний домашний матч против «Барселоны», который нервионцы заслуженно выигрывали до 88-й минуты в два гола, упустив несколько хороших возможностей для третьего гола, но в итоге пропустила в концовке дважды, потеряв концентрацию, и матч закончился вничью 2:2. Тем не менее у «Севильи» с Монтеллой отлично получаются кубковые матчи. В Кубке Испании севильцы добрались до финала, выбив по ходу турнира мадридский «Атлетико», который был обыгран в обоих матчах — 2:1 и 3:1.

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В Лиге чемпионов «Севилья» с новым тренером также удивила, сумев пройти на предыдущей стадии "Манчестер Юнайтед" , который являлся фаворитом пары. В первом домашнем матче испанцы имели преимущество по игре, однако встреча закончилась вничью 0:0. Но в ответной встрече на «Олд Траффорд» команда Монтеллы победила 2:1, благодаря дублю вышедшего на замену Бен-Йедера . Если же вспоминать групповую стадию, то там «Севилья» заняла второе место в своём квартете, пропустив вперёд «Ливерпуль», но опередив "Спартак" и «Марибор».

Не сыграет: Эвер Банега (дисквалифицирован).

Под вопросом: Габриэль Меркадо , Себастьен Коршья и Хесус Навас.

Под угрозой дисквалификации: Габриэль Меркадо, Серхио Эскудеро и Виссам Бен-Йедер.

"Бавария"

У «Баварии» в нынешнем сезоне также поменялся главный тренер, но команду возглавил хорошо знакомый клубу Юпп Хайнкес, которому не потребовалось много времени для переадаптации. Внутреннее первенство для немецкого гранда не имеет особого интереса — там очередное чемпионство уже в кармане мюнхенцев. Даже несмотря на поражение в середине марта в выездном матче «РБ Лейпцигу» (1:2) у баварцев имеется 17-очковый отрыв над ближайшим преследователем. А в минувшую субботу «Бавария» славно покуражилась в матче с третьей командой чемпионата, разорвав дома дортмундскую «Боруссию» со счётом 6:0. В планах команды Хайнкеса на концовку сезона трофеи в Кубке Германии и Лиге чемпионов.

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Групповой этап евротурнира в нынешнем сезоне баварцы завершили только на втором месте, пропустив вперёд французский «ПСЖ», уступив парижанам лишь по личным встречам (0:3, 3:1). Но, как оказалось, это было даже к лучшему, так как в 1/8 финала «ПСЖ» вылетел от "Реала" , а «Бавария» легко и непринуждённо разобралась с турецким «Бешикташем» (5:0, 3:1).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Матч «Севилья» — «Бавария» будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч! Футбол 1». У кого не будет возможности посмотреть матч по телевизору, тот всегда может оперативно узнать обо всех событиях матча в текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Севилья" и «Бавария» ни разу не пересекались между собой ранее. Тем не менее мюнхенцы должны были ехать в Испанию с опаской, так как в предыдущих четырёх евросезонах они вылетали как раз от местных клубов. При этом «Бавария» проиграла 5 последних матчей в Испании, в то время как «Севилья» в последних 11-ти встречах с немцами ни разу не проиграла дома (7 побед и 4 ничьи), причём 3 последних встречи были выиграны всухую.

Интересные факты

"Севилья" на предыдущей стадии прошла английский «Манчестер Юнайтед» (0:0, 2:1);

"Севилья" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов (Кубка чемпионов) в первый раз за последние 60 лет;

"Севилья" забивала в 21-м из последних 22-х домашних матчей в Лиге чемпионов. Голевая серия оборвалась полтора месяца назад в матче с «Манчестер Юнайтед»;

"Севилья" выиграла лишь 1 из последних пяти домашних матчей (+1=2-2, 6:9);

"Бавария" на предыдущей стадии прошла турецкий «Бешикташ» (5:0, 3:1);

"Бавария" добралась до 1/4 финала Лиги чемпионов в седьмой раз подряд. Всего «Бавария» играет в 17-й раз в четвертьфинале ЛЧ — это рекорд среди всех клубов;

"Бавария" имеет 6-матчевую победную серию в Лиге чемпионов, забивая в каждом из этих матчей не менее двух голов;

"Бавария" выиграла 18 из последних 20-ти своих матчей (+18=1-1, 60:13);

"Бавария" забивала в последних 16-ти выездных матчах.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"