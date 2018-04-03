Таинственность нервионцев, мощь мюнхенцев: «Севилья» принимает «Баварию»

«Севилья» — «Бавария»

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)

Начало матча: 21:45 Арбитр: Даниэло Орсато (Италия)

Во вторник в рамках первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА испанская «Севилья» примет на «Рамон Санчес Писхуан» мюнхенскую «Баварию». На прошлом этапе нервионцы сотворили сенсацию, выбив из борьбы за трофей "Манчестер Юнайтед" и теперь намерены дать бой команде Юппа Хайнкеса. Что интересно, букмекеры в один голос явным фаворитом противостояния считают чемпиона Германии. Но так было и в случае с манкунианцами. Однако в четвертьфинале играет представитель Ла Лиги.

"Севилья" по ходу нынешнего сезона выглядит непредсказуемо, особенно во внутреннем чемпионате. На сегодняшний день нервионцы идут лишь шестыми в турнирной таблице Примеры, практически потеряв шансы попасть в первую четверку. А вот в Лиге Чемпионов дела у подопечных Винченцо Монтеллы складываются очень даже неплохо. Чего только стоит их выход в четвертьфинал!

Напомним, что на групповой стадии севильцы финишировали вторыми в своем квартете, опередив «Марибор» и "Спартак" , а лидерство уступив «Ливерпулю». В раунде плей-офф андалузцы преодолели британский барьер. Первая игра с «Манчестер Юнайтед» на «Рамон Санчес Писхуан» закончилась скучными нулями. А вот на «Олд Траффорд» Винченцо Монтелла сумел тактически переиграть Жозе Моуриньо (1:2).

К предстоящей игре «Севилья» готовится после матча с «Барселоной» в чемпионате Испании. Демонстрировавшая в последнее время не самые впечатляющие результаты на внутренней арене андалузская команда была близка к победе над лидером Ла Лиги, но, ведя по ходу матча со счетом 2:0, пропустила два мяча после 87-й минуты. В третий раз за четыре последних официальных матча нервионцы пропустили ровно два гола и не смогли победить. Выиграла же «Севилья» только три из восьми предыдущих матчей во всех турнирах. А на своем поле андалузцы победили лишь раз за пять предыдущих встреч, три раза сыграв вничью и один раз проиграв.

Что касается «Баварии», то эта команда не нуждается в представлении. В последнее время мюнхенцам нет равных на внутренней арене, о чем ярко свидетельствуют ее регулярные чемпионства. На данный момент команда Юппа Хайнкеса удерживает единоличное лидерство в Бундеслиге, опережая идущего вторым «Шальке» на семнадцать очков за 6 туров до финиша чемпионата. То есть, после следующей победы «Бавария» официально оформит чемпионство. В таком случае команде Юппа Хайнкеса стоит переключиться на Лигу Чемпионов, где впереди их ждут решающие матчи. На предыдущей стадии немцам противостоял «Бешикташ», сопротивления которого они так и не почувствовали, отпраздновав победу с общим счетом 8:1.

В минувшую субботу «Бавария» проводила очередной матч чемпионата и катком прошлась по дортмундской «Боруссии», отправив в ее ворота шесть безответных мячей. Причем еще до перерыва мюнхенцы забили пять голов. Хет-трик в составе команды Юппа Хайнкеса оформил Левандовски, а еще по разу отличались Мюллер, Родригес и Рибери. В Лиге чемпионов «Бавария» в этом сезоне выиграла семь из восьми матчей, проиграв только ПСЖ. Причем в пяти встречах она забивала больше двух голов. И все эти пять матчей завершались ее победой с разницей более, чем в один мяч, включая три крупные победы.

Интересные факты противостояния «Севильи» и «Баварии»:

В четвертьфинале сильнейшего клубного турнира Европы «Севилья» сыграет впервые с 1958 года

Пять последних визитов в Испанию закончились для «Баварии» поражениями

В домашних играх (11 встреч) против клубов Бундеслиги нервионцы никогда не проигрывали

За последних 10 матчей мюнхенцы проиграли одну встречу

Ориентировочные составы на игру:

"Севилья": Рико — Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Н’Зонзи, Писарро, Ф. Васкес, Сарабия, Х. Корреа, Бен-Йеддер.

"Бавария": Ульрайх — Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Хамес, Мартинес, Алькантара, Мюллер, Роббен, Левандовски.

Прогноз на матч «Севилья» — «Бавария»:

"Севилья" в родных стенах играет активно и результативно. В 15-ти домашних встречах чемпионата Испании «красно-белые» сумели отличиться в воротах соперника 24 раза, а в прошедшую субботу дважды забили надежной обороне «Барселоны».

Тем удивительнее, что букмекеры отдают большое превосходство мюнхенцам. Так на победу «Баварии» предлагается коэффициент 1.65 баллов. Ничья оценивается в среднем в 4.25 баллов. А вот на победу нервионцев коэффициент равняется 5.50 баллов.